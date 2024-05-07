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В СГТУ прошел финал регионального чемпионата «Первый полет»

Новости
На площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. состоялся финал регионального чемпионата «Первый полет». Инициатором его проведения выступило «Движение Первых».


Цель чемпионата – развитие востребованных прикладных навыков и компетенций, а также освоение актуальных профессий среди детей и молодежи.

Более 1800 участников – студенты и школьники из городских и сельских школ региона проходили предварительный отбор за право выступить в полуфинале чемпионата. Для них на базе СГТУ были организованы тренировки по пилотированию в онлайн-симуляторах, пилотирование дрона на подготовленных трассах, мастер-классы по сборке дронов. Каждый участник имел доступ к политеховскому онлайн-курсу «Основы пилотирования дронов».

На отборочный этап прошли 150 ребят, показав лучший результат. Сегодня они соревновались в скоростном прохождении трассы с использованием симулятора полета дронов, а также трассы на полигоне. Будущие инженеры продемонстрировали свои знания в сборке и конструировании, физики полёта и управлении реальными дронами. Эксперты оценивали команды, а наставники - поддерживали и переживали за свои команды.

Председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая отметила важность проведения чемпионата на площадке СГТУ, где создана мощная база для развития информационных технологий, новых открытий и свершений: «Чемпионат – это отличная возможность молодым талантам проявить себя, расширить кругозор и развить способности».

Председатель регионального отделения «Движения Первых» Анна Попова высказала уверенность, что такие соревнования будут проходить регулярно: «Уверена, что многие из вас примут участие в областной военно-патриотической игре «Зарница 2.0», в которой управление дронами также является одной из важных дисциплин».

Директор Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ Светлана Кумова подчеркнула, что подобный чемпионат впервые проводится в нашем регионе, и он объединил огромное количество людей самых разных возрастов. Его участниками стали как специалисты в области беспилотников, так и школьники, студенты, которым интересны беспилотные летательные аппараты.

«Вместе с «Движением Первых» технический университет, который носит имя нашего соотечественника, первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина реализовал этот важный проект. Он объединил увлеченных людей, которые будут осваивать новейшие технологии и продвигать инженерную мысль в экономику, производство, промышленность России», – сказала Светлана Кумова.