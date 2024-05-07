В СГТУ прошел финал регионального чемпионата «Первый полет»

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Цель чемпионата – развитие востребованных прикладных навыков и компетенций, а также освоение актуальных профессий среди детей и молодежи.Более 1800 участников – студенты и школьники из городских и сельских школ региона проходили предварительный отбор за право выступить в полуфинале чемпионата. Для них на базе СГТУ были организованы тренировки по пилотированию в онлайн-симуляторах, пилотирование дрона на подготовленных трассах, мастер-классы по сборке дронов. Каждый участник имел доступ к политеховскому онлайн-курсу «Основы пилотирования дронов».На отборочный этап прошли 150 ребят, показав лучший результат. Сегодня они соревновались в скоростном прохождении трассы с использованием симулятора полета дронов, а также трассы на полигоне. Будущие инженеры продемонстрировали свои знания в сборке и конструировании, физики полёта и управлении реальными дронами. Эксперты оценивали команды, а наставники - поддерживали и переживали за свои команды.Председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая отметила важность проведения чемпионата на площадке СГТУ, где создана мощная база для развития информационных технологий, новых открытий и свершений: «Чемпионат – это отличная возможность молодым талантам проявить себя, расширить кругозор и развить способности».Председатель регионального отделения «Движения Первых» Анна Попова высказала уверенность, что такие соревнования будут проходить регулярно: «Уверена, что многие из вас примут участие в областной военно-патриотической игре «Зарница 2.0», в которой управление дронами также является одной из важных дисциплин».Директор Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ Светлана Кумова подчеркнула, что подобный чемпионат впервые проводится в нашем регионе, и он объединил огромное количество людей самых разных возрастов. Его участниками стали как специалисты в области беспилотников, так и школьники, студенты, которым интересны беспилотные летательные аппараты.«Вместе с «Движением Первых» технический университет, который носит имя нашего соотечественника, первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина реализовал этот важный проект. Он объединил увлеченных людей, которые будут осваивать новейшие технологии и продвигать инженерную мысль в экономику, производство, промышленность России», – сказала Светлана Кумова.