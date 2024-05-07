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Более полумиллиона га засеяли яровыми культурами аграрии Саратовской области

Новости
Более полумиллиона га засеяли яровыми культурами аграрии Саратовской области


«По состоянию на 3 мая аграрии региона провели яровой сев на площади 693 гектара. Темпы по-прежнему выше прошлогодних: на аналогичную дату 2023 года было посеяно 618 гектаров», - сообщил сегодня зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Яровыми культурами засеяно 444 га, в том числе яровой пшеницей 144 га, твердых сортов – 82 га. Технических культур посеяно 235 га, кормовых – 5,3 тыс. га, овощных – 4 га. Картофеля посажено четыре с половиной гектара.

Говоря о весенних полевых работах, Роман Ковальский уточнил, что сев пшеницы завершен в 11 районах области: Аткарском, Петровском, Красноармейском, Лысогорском, Гагаринском, Пугачевском, Ровенском, Романовском, Советском, Перелюбском и Энгельсском.

Сев ячменя завершили аграрии Турковского, Петровского, Балтайского и Энгельсского муниципальных районов.

Ряд районов области приступил к севу поздних зерновых культур - кукурузы, проса и гречихи.

«Кроме того, садоводы Хвалынского, Гагаринского, Марксовского и Петровского районов продолжают закладку садов и плодовых питомников. Заложено 48 га, в том числе 10 га питомника и 38 га садов интенсивного типа», - добавил глава аграрного ведомства.