В Энгельсе стартовали Всероссийские соревнования по самбо «Покровский», посвященные защитникам Отечества
С 3 по 6 мая более 200 спортсменов из 15 регионов страны будут бороться за медали турнира и право участия в Первенстве России по самбо, которое пройдет в октябре в Воронежской области.
Почетными гостями турнира стали участники специальной военной операции и ветераны локальных войн.
Турнир проводится на территории Саратовской области в четвертый раз. Медали будут разыграны в десяти весовых категориях.