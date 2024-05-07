В Энгельсе стартовали Всероссийские соревнования по самбо «Покровский», посвященные защитникам Отечества

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С 3 по 6 мая более 200 спортсменов из 15 регионов страны будут бороться за медали турнира и право участия в Первенстве России по самбо, которое пройдет в октябре в Воронежской области.Почетными гостями турнира стали участники специальной военной операции и ветераны локальных войн.Турнир проводится на территории Саратовской области в четвертый раз. Медали будут разыграны в десяти весовых категориях.