В области создается система долговременного ухода за больными и пожилыми людьми

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В комплексном центре социального обслуживания населения Питерского района работает «Демонстрационная комната для обучения навыкам ухода за тяжелобольными людьми».В рамках национального проекта «Демография», разработанного по инициативе президента РФ Владимира Путина, внедряется помощь на дому для людей, нуждающихся в уходе — создается система долговременного ухода.«Уход за маломобильным или лежачим человеком - это процесс, требующий навыков и умений, чтобы сохранить здоровье ухаживающего и самого человека, не навредив друг другу. Специальные приспособления для перемещения тяжелобольных не только упрощают процесс, но и делают его максимально безопасным», - отметила специалист центра Надежда Харькова.Данная социальная технология доступна в 34 комплексных центрах соцобслуживания населения, а к концу года появится еще в пяти районах области.