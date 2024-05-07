В области создается система долговременного ухода за больными и пожилыми людьми
В комплексном центре социального обслуживания населения Питерского района работает «Демонстрационная комната для обучения навыкам ухода за тяжелобольными людьми».
В рамках национального проекта «Демография», разработанного по инициативе президента РФ Владимира Путина, внедряется помощь на дому для людей, нуждающихся в уходе — создается система долговременного ухода.
«Уход за маломобильным или лежачим человеком - это процесс, требующий навыков и умений, чтобы сохранить здоровье ухаживающего и самого человека, не навредив друг другу. Специальные приспособления для перемещения тяжелобольных не только упрощают процесс, но и делают его максимально безопасным», - отметила специалист центра Надежда Харькова.
Данная социальная технология доступна в 34 комплексных центрах соцобслуживания населения, а к концу года появится еще в пяти районах области.