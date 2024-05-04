Саратовцев приглашают на премьеру спектакля «Неудачники.Да»

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6 мая на сцене «Театра в кубе» состоится премьера спектакля «Неудачники.Да» по сценарию режиссера Александра Кравцова.«Неудачники.Да» был поставлен учениками курса актерского мастерства совместно с режиссером Александром Кравцовым. В спектакле героям не везет по жизни, и они вынуждены искать выходы из сложившихся ситуаций. Каждый из «неудачников» хочет понять, что же с ним не так, и как жить дальше. Зрителей приглашают погрузиться в атмосферу камерного театра и поразмышлять над парадоксом «неудачи».«Театр в кубе» - это драматический профессиональный театр и школа актерского мастерства в самом центре Саратова с комфортным и уютным залом. Он существует уже 11 лет, в нем работают артисты ТЮЗа, театра драмы им. И. А. Слонова.г. Саратов, ул. Дзержинского, 7/11