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Саратовцев приглашают на премьеру спектакля «Неудачники.Да»

Новости / Культура
Саратовцев приглашают на премьеру спектакля «Неудачники.Да»




6 мая на сцене «Театра в кубе» состоится премьера спектакля «Неудачники.Да» по сценарию режиссера Александра Кравцова.

«Неудачники.Да» был поставлен учениками курса актерского мастерства совместно с режиссером Александром Кравцовым. В спектакле героям не везет по жизни, и они вынуждены искать выходы из сложившихся ситуаций. Каждый из «неудачников» хочет понять, что же с ним не так, и как жить дальше. Зрителей приглашают погрузиться в атмосферу камерного театра и поразмышлять над парадоксом «неудачи».

Справка:
«Театр в кубе» - это драматический профессиональный театр и школа актерского мастерства в самом центре Саратова с комфортным и уютным залом. Он существует уже 11 лет, в нем работают артисты ТЮЗа, театра драмы им. И. А. Слонова.

Адрес: г. Саратов, ул. Дзержинского, 7/11