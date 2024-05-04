В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров
Со 2 по 5 мая в Саратове на стадионе «Сокол» проходит экстрим-шоу каскадеров. Саратовцы и гости города смогут увидеть оригинальные трюки и абсолютно уникальные автомобили.
В рамках шоу будут продемонстрированы первые и единственные в России автомобили-трансформеры - Оптимус и ВазБлби, а также машины из фильма «Безумный Макс» и мультфильма «ТАЧКИ», прыжки на высокой скорости в горящие кольца, БРДМ с огневыми пулемётами, битвы автомобилей, бои легковых авто с Бигфутом, сбивания машин, квадроциклов, терминатора, а также - авто фристайл, пиротехнические спецэффекты, езду легковых автомобилей на двух колесах и многое другое. Кстати, как утверждают организаторы мероприятия, шоу состоится при любой погоде.
Все участники шоу - профессиональные каскадёры. Они будут удивлять зрителей "каждым исполненным трюком до мурашек".
Дети до 5 лет смогут побывать на шоу (в сопровождении родителей) совершенно бесплатно.
Ведущий шоу - Сэм Селезнев.
В рамках шоу будут продемонстрированы первые и единственные в России автомобили-трансформеры - Оптимус и ВазБлби, а также машины из фильма «Безумный Макс» и мультфильма «ТАЧКИ», прыжки на высокой скорости в горящие кольца, БРДМ с огневыми пулемётами, битвы автомобилей, бои легковых авто с Бигфутом, сбивания машин, квадроциклов, терминатора, а также - авто фристайл, пиротехнические спецэффекты, езду легковых автомобилей на двух колесах и многое другое. Кстати, как утверждают организаторы мероприятия, шоу состоится при любой погоде.
Все участники шоу - профессиональные каскадёры. Они будут удивлять зрителей "каждым исполненным трюком до мурашек".
Дети до 5 лет смогут побывать на шоу (в сопровождении родителей) совершенно бесплатно.
Ведущий шоу - Сэм Селезнев.