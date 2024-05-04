4 Мая 2024 СУББОТА
Новости
21:17 | 03 мая
Tatarka выпустила долгожданный трек
17:00 | 03 мая
Ветерану Великой Отечественной войны благоустроили придомовую территорию
16:00 | 03 мая
Саратовская школа-интернат завоевала Гран-При Международного фестиваля «Наследники традиций»
15:00 | 03 мая
Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ
14:00 | 03 мая
В школах региона откроются кружки по управлению беспилотниками
13:57 | 03 мая
Саратовцев приглашают на премьеру спектакля «Неудачники.Да»
13:00 | 03 мая
Архитектурные особенности трех старинных домов определили специалисты
12:51 | 03 мая
В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров
12:00 | 03 мая
Жителей Саратовской области пригласили на показы Международного фестиваля правильного кино
11:00 | 03 мая
Саратовская студентка выиграла грант на реализацию социального проекта «Десант для СВОих
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров

Новости
Со 2 по 5 мая в Саратове на стадионе «Сокол» проходит экстрим-шоу каскадеров. Саратовцы и гости города смогут увидеть оригинальные трюки и абсолютно уникальные автомобили.
В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров

В рамках шоу будут продемонстрированы первые и единственные в России автомобили-трансформеры - Оптимус и ВазБлби, а также машины из фильма «Безумный Макс» и мультфильма «ТАЧКИ», прыжки на высокой скорости в горящие кольца, БРДМ с огневыми пулемётами, битвы автомобилей, бои легковых авто с Бигфутом, сбивания машин, квадроциклов, терминатора, а также - авто фристайл, пиротехнические спецэффекты, езду легковых автомобилей на двух колесах и многое другое. Кстати, как утверждают организаторы мероприятия, шоу состоится при любой погоде.

В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров

Все участники шоу - профессиональные каскадёры. Они будут удивлять зрителей "каждым исполненным трюком до мурашек".
Дети до 5 лет смогут побывать на шоу (в сопровождении родителей) совершенно бесплатно.

Ведущий шоу - Сэм Селезнев.