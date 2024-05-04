В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров

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В рамках шоу будут продемонстрированы первые и единственные в России автомобили-трансформеры - Оптимус и ВазБлби, а также машины из фильма «Безумный Макс» и мультфильма «ТАЧКИ», прыжки на высокой скорости в горящие кольца, БРДМ с огневыми пулемётами, битвы автомобилей, бои легковых авто с Бигфутом, сбивания машин, квадроциклов, терминатора, а также - авто фристайл, пиротехнические спецэффекты, езду легковых автомобилей на двух колесах и многое другое. Кстати, как утверждают организаторы мероприятия, шоу состоится при любой погоде.Все участники шоу - профессиональные каскадёры. Они будут удивлять зрителей "каждым исполненным трюком до мурашек".Дети до 5 лет смогут побывать на шоу (в сопровождении родителей) совершенно бесплатно.Ведущий шоу - Сэм Селезнев.