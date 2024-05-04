Ветерану Великой Отечественной войны благоустроили придомовую территорию

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Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Семеновичу Калинкину благоустроили придомовую территорию. Силами Ртищевского районного отделения ВООВ «Боевое братство» и волонтерской роты «Боевого братства» рядом с домом ветерана были установлены новый забор и лавочка. Строительные материалы были приобретены на денежные средства сотрудников администрации Ртищевского муниципального района.Михаил Семёнович Калинкин родился в с. Дубасово Бековского района. После трагической гибели отца Михаил остался единственным мужчиной в семье и стал главным помощником матери. На его плечи легли все заботы по домашнему хозяйству. О начале войны он узнал из сообщения по радио. Как и все сельские мальчишки, Михаил принял решение уйти на фронт. 6 марта 1945 года в тяжелом бою в районе господского двора Янош на территории Венгрии пулемётчик Калинкин уничтожил 20 фашистов, а 17 марта 1945 года при наступлении на высоту 159 Михаил Семёнович одним из первых пробрался к траншеям противника и огнём из своего пулемёта уничтожил 15 фашистов. Героические поступки М.С. Калинкина не остались незамеченными командованием. За проявленные храбрость, мужество и отвагу Михаил Семенович стал кавалером орденов Славы третьей степени и Красного Знамени. Впоследствии копилку боевых наград М.С. Калинкина пополнили орден Отечественной войны I степени, медали Жукова, «За победу над Германией», «За освобождение Болгарии». Великую Победу Михаил Семенович встретил в Австрии. После окончания войны Михаил Семёнович не сразу вернулся на Родину. Его служба продолжилась на Балтийском флоте до 1950 года. Демобилизовавшись, М.С. Калинкин приехал в Ртищево и устроился в депо, где проработал до 1980 года. Трудовую биографию Михаил Семёнович начинал кочегаром, а на пенсию вышел в должности машиниста электровоза. М.С. Калинкин является почетным ветераном Юго-Восточной железной дороги, награжден медалью «Ветеран труда».