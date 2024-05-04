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Ветерану Великой Отечественной войны благоустроили придомовую территорию

Новости
Ветерану Великой Отечественной войны благоустроили придомовую территорию


Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Семеновичу Калинкину благоустроили придомовую территорию. Силами Ртищевского районного отделения ВООВ «Боевое братство» и волонтерской роты «Боевого братства» рядом с домом ветерана были установлены новый забор и лавочка. Строительные материалы были приобретены на денежные средства сотрудников администрации Ртищевского муниципального района.

Михаил Семёнович Калинкин родился в с. Дубасово Бековского района. После трагической гибели отца Михаил остался единственным мужчиной в семье и стал главным помощником матери. На его плечи легли все заботы по домашнему хозяйству. О начале войны он узнал из сообщения по радио. Как и все сельские мальчишки, Михаил принял решение уйти на фронт. 6 марта 1945 года в тяжелом бою в районе господского двора Янош на территории Венгрии пулемётчик Калинкин уничтожил 20 фашистов, а 17 марта 1945 года при наступлении на высоту 159 Михаил Семёнович одним из первых пробрался к траншеям противника и огнём из своего пулемёта уничтожил 15 фашистов. Героические поступки М.С. Калинкина не остались незамеченными командованием. За проявленные храбрость, мужество и отвагу Михаил Семенович стал кавалером орденов Славы третьей степени и Красного Знамени. Впоследствии копилку боевых наград М.С. Калинкина пополнили орден Отечественной войны I степени, медали Жукова, «За победу над Германией», «За освобождение Болгарии». Великую Победу Михаил Семенович встретил в Австрии. После окончания войны Михаил Семёнович не сразу вернулся на Родину. Его служба продолжилась на Балтийском флоте до 1950 года. Демобилизовавшись, М.С. Калинкин приехал в Ртищево и устроился в депо, где проработал до 1980 года. Трудовую биографию Михаил Семёнович начинал кочегаром, а на пенсию вышел в должности машиниста электровоза. М.С. Калинкин является почетным ветераном Юго-Восточной железной дороги, награжден медалью «Ветеран труда».