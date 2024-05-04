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Саратовская школа-интернат завоевала Гран-При Международного фестиваля «Наследники традиций»

Новости
Саратовская школа-интернат завоевала Гран-При Международного фестиваля «Наследники традиций»


В 10 корпусе Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского состоялся заключительный этап Международного фестиваля – конкурса образовательных организаций «Наследники традиций», в котором приняли участие творческие коллективы из 20 образовательных организаций Саратовской области.

Воспитанники школы – интерната АОП № 5 г. Саратова выступили с постановкой «Река памяти». Авторы этого спектакля – педагоги и юные артисты в своем выступлении показали давно забытые русские обычаи, вспомнили истинный смысл некоторых слов, значение которых со временем поменялось, затронули славянский эпос.

По итогам Фестиваля коллектив Школы – интерната АОП № 5 г. Саратова завоевал Гран-При.

Каждый участник получил индивидуальные сладкие подарки, именные сертификаты участия, и главный приз – портативную аудиосистему.