Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ

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Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.На территории Саратовской области проект «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч саратовских школьников.Педагоги-навигаторы Всероссийского проекта «Билет в будущее» Оксана Бабич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №12 имени медицинской сестры Дубенсковой Л.А. г. Балаково, Наталья Котова, педагог дополнительного образования школы №3 г. Аркадака и Елена Наумова, учитель школы №12 им. Героя России А.И. Потапова г. Шиханы удостоены Благодарственных писем Министерства просвещения РФ «за активное участие в развитии и популяризации профориентационной деятельности, профессиональный интерес к разработке профориентационных проектов и инициатив в рамках реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее».Учителя Саратовской области стали активными участниками проектного модуля федеральной образовательной программы для педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее», войдя в ТОП-20 проектных команд.Также, Благодарственным письмом Министерства просвещения РФ удостоена Екатерина Афонина, начальник областного центра по профориентационной работе Саратовского областного института развития образования за реализацию проекта «Билет в будущее».