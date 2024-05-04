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Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ

Новости
Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ


Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На территории Саратовской области проект «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч саратовских школьников.

Педагоги-навигаторы Всероссийского проекта «Билет в будущее» Оксана Бабич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №12 имени медицинской сестры Дубенсковой Л.А. г. Балаково, Наталья Котова, педагог дополнительного образования школы №3 г. Аркадака и Елена Наумова, учитель школы №12 им. Героя России А.И. Потапова г. Шиханы удостоены Благодарственных писем Министерства просвещения РФ «за активное участие в развитии и популяризации профориентационной деятельности, профессиональный интерес к разработке профориентационных проектов и инициатив в рамках реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее».

Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ

Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ

Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ

Учителя Саратовской области стали активными участниками проектного модуля федеральной образовательной программы для педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее», войдя в ТОП-20 проектных команд.

Также, Благодарственным письмом Министерства просвещения РФ удостоена Екатерина Афонина, начальник областного центра по профориентационной работе Саратовского областного института развития образования за реализацию проекта «Билет в будущее».