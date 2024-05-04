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В школах региона откроются кружки по управлению беспилотниками

Новости
С 1 июля в 17 школах региона начнут работу кружки по управлению беспилотниками
В школах региона откроются кружки по управлению беспилотниками


Сегодня на базе Энгельсского политехникума по поручению губернатора области Романа Бусаргина заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов провел совещание с руководителями школ, которые в числе первых принимают участие в нацпроекте «Беспилотные авиационные системы».

В обсуждении также приняли участие представители вузов, министерства промышленности и энергетики области и начальники управления образования.
Центр практической подготовки создается на базе Энгельсского политехникума, а в 17 школах региона появятся специализированные классы (кружки) для обучения управлению беспилотниками.

«Во всех 17 школах с 1 июля должны начать работу специализированные кружки. Чтобы задача была выполнена в срок, необходимо уже сейчас проработать все тонкости – провести работу с родителями, определить количество обучающихся, проработать программу обучения. Такое направление работы в школе является не только современным, но и востребованным, поэтому проект имеет особую значимость», – отметил Михаил Орлов.

На закупку современного оборудования каждой школе выделено более 12 миллионов рублей, при этом учебные заведения должны быть не только оснащены беспилотниками, но и иметь соответствующие площадки для тренировочных полётов. Также в рамках проекта в школах и колледжах будут оборудованы специализированные классы, малые и основные полётные зоны, ремонтные станции и зоны 3D-печати. Энгельсский политехникум уже приступил к строительству площадок для отработки практических навыков.

За каждой школой, участвующей в проекте будут закреплены районы для того, чтобы все ребята в области имели возможность пройти обучение.