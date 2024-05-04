4 Мая 2024 СУББОТА
Новости
21:17 | 03 мая
Tatarka выпустила долгожданный трек
17:00 | 03 мая
Ветерану Великой Отечественной войны благоустроили придомовую территорию
16:00 | 03 мая
Саратовская школа-интернат завоевала Гран-При Международного фестиваля «Наследники традиций»
15:00 | 03 мая
Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ
14:00 | 03 мая
В школах региона откроются кружки по управлению беспилотниками
13:57 | 03 мая
Саратовцев приглашают на премьеру спектакля «Неудачники.Да»
13:00 | 03 мая
Архитектурные особенности трех старинных домов определили специалисты
12:51 | 03 мая
В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров
12:00 | 03 мая
Жителей Саратовской области пригласили на показы Международного фестиваля правильного кино
11:00 | 03 мая
Саратовская студентка выиграла грант на реализацию социального проекта «Десант для СВОих
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Архитектурные особенности трех старинных домов определили специалисты

Новости
Архитектурные особенности трех старинных домов определили специалисты


Предмет охраны утвержден для трех объектов культурного наследия. Соответствующие приказы подписаны министром области – председателем комитета культурного наследия Владимиром Мухиным. Установлены уникальные архитектурные особенности памятников: в Саратове - «Дом А.И. Шумилина» (ул. Б. Казачья, 14), в Красноармейске - «Дом жилой», (ул. Луначарского, 7), в Аткарске - «Здание вокзала железнодорожного» (ул. Чапаева, 110).
Напомним, что в документе о предмете охраны фиксируются уникальные элементы объекта культурного наследия, которые в обязательном порядке должны быть сохранены.  Если планируются работы на этих элементах, то собственник обязан подготовить проектную документацию, а затем обратиться в лицензированную организацию для осуществления самих работ, а также согласовать действия с госорганом.
- В минувшем году более 200 памятников получили предмет охраны. В этом году документы утверждены для 36 памятников. Среди них 17 зданий, уже находящихся в реестре. Для объектов, которые проходят экспертизу в настоящее время, сразу предусматриваем разработку предмета охраны. В этом году из списка выявленных в реестр включено 19 памятников, для них также специалистами установлены архитектурные особенности, - отметил Владимир Валерьевич.

На снимке: Аткарск, ул. Чапаева, 110