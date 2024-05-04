Архитектурные особенности трех старинных домов определили специалисты

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Предмет охраны утвержден для трех объектов культурного наследия. Соответствующие приказы подписаны министром области – председателем комитета культурного наследия Владимиром Мухиным. Установлены уникальные архитектурные особенности памятников: в Саратове - «Дом А.И. Шумилина» (ул. Б. Казачья, 14), в Красноармейске - «Дом жилой», (ул. Луначарского, 7), в Аткарске - «Здание вокзала железнодорожного» (ул. Чапаева, 110).Напомним, что в документе о предмете охраны фиксируются уникальные элементы объекта культурного наследия, которые в обязательном порядке должны быть сохранены. Если планируются работы на этих элементах, то собственник обязан подготовить проектную документацию, а затем обратиться в лицензированную организацию для осуществления самих работ, а также согласовать действия с госорганом.- В минувшем году более 200 памятников получили предмет охраны. В этом году документы утверждены для 36 памятников. Среди них 17 зданий, уже находящихся в реестре. Для объектов, которые проходят экспертизу в настоящее время, сразу предусматриваем разработку предмета охраны. В этом году из списка выявленных в реестр включено 19 памятников, для них также специалистами установлены архитектурные особенности, - отметил Владимир Валерьевич.На снимке: Аткарск, ул. Чапаева, 110