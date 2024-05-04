4 Мая 2024 СУББОТА
Новости
21:17 | 03 мая
Tatarka выпустила долгожданный трек
17:00 | 03 мая
Ветерану Великой Отечественной войны благоустроили придомовую территорию
16:00 | 03 мая
Саратовская школа-интернат завоевала Гран-При Международного фестиваля «Наследники традиций»
15:00 | 03 мая
Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ
14:00 | 03 мая
В школах региона откроются кружки по управлению беспилотниками
13:57 | 03 мая
Саратовцев приглашают на премьеру спектакля «Неудачники.Да»
13:00 | 03 мая
Архитектурные особенности трех старинных домов определили специалисты
12:51 | 03 мая
В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров
12:00 | 03 мая
Жителей Саратовской области пригласили на показы Международного фестиваля правильного кино
11:00 | 03 мая
Саратовская студентка выиграла грант на реализацию социального проекта «Десант для СВОих
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жителей Саратовской области пригласили на показы Международного фестиваля правильного кино

Новости
Жителей Саратовской области пригласили на показы Международного фестиваля правильного кино


В музеях Саратовской области 4 мая стартуют показы III Международного фестиваля правильного кино, который проводит московский музей Победы. Киносеансы проводятся в рамках международного проекта «Территория Победы», они будут бесплатны для посетителей учреждений культуры.

«Благодаря фестивалю зрители смогут посмотреть лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений. Кинофорум проводится уже третий год и традиционно приурочен к 9 Мая. В 2024 году решением министра культуры РФ фестивалю присвоен статус международного», - отметили в музее Победы.

Кинопоказы пройдут на площадках Исторического парка «Моя история» и Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы».

Первый показ состоится в Историческом парке «Моя история» 4 мая в 16.30, откроет программу фильм «Сыны полков». Всего до 10 мая жителям Саратовской области представят около 10 документальных и художественных отечественных фильмов - «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Блокадный футбол», «Блокада. Всегда со мной» и другие.

Всего к кинофестивалю присоединятся более 450 учреждений культуры и образования из более чем 60 регионов России, а также Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» из Республики Беларусь. Впервые показы пройдут и в Абхазии. Всего запланировано свыше 1300 показов. Отметим, фестиваль пройдет в три этапа – в мае, июне и сентябре 2024 года.