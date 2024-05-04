Жителей Саратовской области пригласили на показы Международного фестиваля правильного кино

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В музеях Саратовской области 4 мая стартуют показы III Международного фестиваля правильного кино, который проводит московский музей Победы. Киносеансы проводятся в рамках международного проекта «Территория Победы», они будут бесплатны для посетителей учреждений культуры.«Благодаря фестивалю зрители смогут посмотреть лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений. Кинофорум проводится уже третий год и традиционно приурочен к 9 Мая. В 2024 году решением министра культуры РФ фестивалю присвоен статус международного», - отметили в музее Победы.Кинопоказы пройдут на площадках Исторического парка «Моя история» и Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы».Первый показ состоится в Историческом парке «Моя история» 4 мая в 16.30, откроет программу фильм «Сыны полков». Всего до 10 мая жителям Саратовской области представят около 10 документальных и художественных отечественных фильмов - «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Блокадный футбол», «Блокада. Всегда со мной» и другие.Всего к кинофестивалю присоединятся более 450 учреждений культуры и образования из более чем 60 регионов России, а также Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» из Республики Беларусь. Впервые показы пройдут и в Абхазии. Всего запланировано свыше 1300 показов. Отметим, фестиваль пройдет в три этапа – в мае, июне и сентябре 2024 года.