Саратовская студентка выиграла грант на реализацию социального проекта «Десант для СВОих

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Росмолодёжь подвела итоги грантового конкурса, который прошёл в ходе совместной с РСО Всероссийской трудовой акцией «Труд крут» и был приурочен к первомайскому мероприятию «Май! Труд крут!».Защита проектов участников прошла 1 мая на Международной выставке-форуме «Россия». В конкурсе приняли участие более 200 человек.Заявленные проекты направлены на развитие региональных отделений РСО, проведение спортивных и творческих мероприятий для студентов и подростков в регионах, обучение командных составов, проведение всероссийских мероприятий по различным направлениям.«В конкурсе Росмолодёжь.Гранты в рамках Всероссийской трудовой акции «Труд крут» приняли участие около 200 человек со всей страны. На подведении итогов были отмечены самые яркие и сильные проекты, которые теперь предстоит реализовать победителям у себя в регионах. По итогам защиты экспертами определены 11 проектов-победителей. От Саратовской области в число победителей вошла Кристина Ногина, комиссар штаба студенческих отрядов СГТУ, с проектом «Десант для СВОих. Она получила на реализацию 297 000 рублей», - отметила председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая.Социальный проект «Десант для СВОих» направлен на поддержку семей мобилизованных. Планируется проведение мероприятий, направленных на психологическую поддержку, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность, формирование семейных ценностей для детей, а также оказание бытовой помощи. Для детей мобилизованных будут проводиться психологические консультации, развивающие и обучающие мастер-классы, квест и тренинг, а бойцы стройотрядов помогут в благоустройстве. Проект подразумевает выезд команды, а также волонтеров в деревни и села Саратовской области сроком на 3 дня.