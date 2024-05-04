4 Мая 2024 СУББОТА
Новости
21:17 | 03 мая
Tatarka выпустила долгожданный трек
17:00 | 03 мая
Ветерану Великой Отечественной войны благоустроили придомовую территорию
16:00 | 03 мая
Саратовская школа-интернат завоевала Гран-При Международного фестиваля «Наследники традиций»
15:00 | 03 мая
Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ
14:00 | 03 мая
В школах региона откроются кружки по управлению беспилотниками
13:57 | 03 мая
Саратовцев приглашают на премьеру спектакля «Неудачники.Да»
13:00 | 03 мая
Архитектурные особенности трех старинных домов определили специалисты
12:51 | 03 мая
В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров
12:00 | 03 мая
Жителей Саратовской области пригласили на показы Международного фестиваля правильного кино
11:00 | 03 мая
Саратовская студентка выиграла грант на реализацию социального проекта «Десант для СВОих
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская студентка выиграла грант на реализацию социального проекта «Десант для СВОих

Новости
Саратовская студентка выиграла грант на реализацию социального проекта «Десант для СВОих

»

Росмолодёжь подвела итоги грантового конкурса, который прошёл в ходе совместной с РСО Всероссийской трудовой акцией «Труд крут» и был приурочен к первомайскому мероприятию «Май! Труд крут!».

Защита проектов участников прошла 1 мая на Международной выставке-форуме «Россия». В конкурсе приняли участие более 200 человек.

Заявленные проекты направлены на развитие региональных отделений РСО, проведение спортивных и творческих мероприятий для студентов и подростков в регионах, обучение командных составов, проведение всероссийских мероприятий по различным направлениям.

«В конкурсе Росмолодёжь.Гранты в рамках Всероссийской трудовой акции «Труд крут» приняли участие около 200 человек со всей страны. На подведении итогов были отмечены самые яркие и сильные проекты, которые теперь предстоит реализовать победителям у себя в регионах. По итогам защиты экспертами определены 11 проектов-победителей. От Саратовской области в число победителей вошла Кристина Ногина, комиссар штаба студенческих отрядов СГТУ, с проектом «Десант для СВОих. Она получила на реализацию 297 000 рублей», - отметила председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая.

Социальный проект «Десант для СВОих» направлен на поддержку семей мобилизованных. Планируется проведение мероприятий, направленных на психологическую поддержку, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность, формирование семейных ценностей для детей, а также оказание бытовой помощи. Для детей мобилизованных будут проводиться психологические консультации, развивающие и обучающие мастер-классы, квест и тренинг, а бойцы стройотрядов помогут в благоустройстве. Проект подразумевает выезд команды, а также волонтеров в деревни и села Саратовской области сроком на 3 дня.