Аграрии Саратовской области посеяли более 73% запланированных площадей твердой пшеницы

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«По состоянию на 2 мая в области посеяно 126 тыс. га яровой пшеницы, в том числе твердых сортов - 73,4 тыс. га от плана в 100 тыс. га. Темпы выше прошлогодних», - сообщил сегодня зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский и напомнил, что в этом году посевные площади под данной культурой, поскольку она является экспортноориентированной, по поручению Минсельхоза России увеличены на 20%.На сегодняшний день сев твердой пшеницы ведут аграрии 26 муниципальных районов области (13 на правом и 13 на левом берегу).Наибольшие площади – 10 000 га – засеяны под твердую пшеницу в Перелюбском МР. Кроме этого, в Левобережье более 5 тыс. га посеяно в Пугачевском и Марксовском районах.В правобережных районах по севу твердой пшеницы лидируют Калиниский (посеяно более 6 тыс. га), а также Аткарский и Романовский (посеяно более 5 тыс. га) районы.