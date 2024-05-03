10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма

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Предпринимателям сферы туризма доступна программа льготного кредитования. Финансовая поддержка оказывается Фондом микрокредитования субъектов малого предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Фондом уже оказана финансовая поддержка предпринимателям туристической отрасли в размере 10 млн рублей. Льготная финансовая поддержка направлена на развитие туризма в Саратовской области.Микрозаймы предоставляются по ставке 1% годовых на срок до 3 лет в размере до 5 млн рублей на финансирование инфраструктурных проектов: капитальное строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений, приобретение строительных материалов, а также на приобретение материалов для благоустройства прилегающей территории.Подробнее ознакомиться с условиями предоставления микрозаймов по указанной программе можно на официальном сайте Фонда www.fmco.ru и телефонам: (8452) 75-64-11, (8452) 75-64-12.