3 Мая 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:46 | 02 мая
«Третье мнение» помогает саратовским врачам ставить диагнозы
18:00 | 02 мая
Инвестиции в химпром Саратовской области выросли на 69%
17:00 | 02 мая
Минздрав предупреждает: в регионе активизируются клещи!
16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:00 | 02 мая
Для лесхозов области приобретены квадроциклы
15:00 | 02 мая
Электромобиль e-Largus снабдят комплектующими из Саратовской области
14:38 | 02 мая
Саратовцу на СВО вручили вторую медаль "За отвагу"
14:00 | 02 мая
В Саратовской области зафиксированы рекорды выработки электроэнергии
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцу на СВО вручили вторую медаль "За отвагу"

Новости
Саратовцу на СВО вручили вторую медаль "За отвагу"




Председателю Дергачевского отделения "Боевого Братства", командиру противотанкового взвода 72 именной Саратовской бригады, старшему лейтенанту Алексею Жакбалиеву вручили вторую медаль "За отвагу". Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Напомним, саратовец подписал контракт и принимает участие в СВО с сентября 2022 года. За это время Алексей успел многократно поразить живую силу и технику противника. Он одним из первых уничтожил на линии боевого соприкосновения вражескую машину пехоты "Брэдли".