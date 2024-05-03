Саратовцу на СВО вручили вторую медаль "За отвагу"

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Председателю Дергачевского отделения "Боевого Братства", командиру противотанкового взвода 72 именной Саратовской бригады, старшему лейтенанту Алексею Жакбалиеву вручили вторую медаль "За отвагу". Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.Напомним, саратовец подписал контракт и принимает участие в СВО с сентября 2022 года. За это время Алексей успел многократно поразить живую силу и технику противника. Он одним из первых уничтожил на линии боевого соприкосновения вражескую машину пехоты "Брэдли".