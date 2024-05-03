Саратовцу на СВО вручили вторую медаль "За отвагу"
Председателю Дергачевского отделения "Боевого Братства", командиру противотанкового взвода 72 именной Саратовской бригады, старшему лейтенанту Алексею Жакбалиеву вручили вторую медаль "За отвагу". Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».
Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Напомним, саратовец подписал контракт и принимает участие в СВО с сентября 2022 года. За это время Алексей успел многократно поразить живую силу и технику противника. Он одним из первых уничтожил на линии боевого соприкосновения вражескую машину пехоты "Брэдли".