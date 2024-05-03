Инвестиции в химпром Саратовской области выросли на 69%

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По итогам первого квартала 2024 года инвестиции в основной капитал предприятий химической промышленности Саратовской области выросли почти на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Лидером по объему капиталовложений в производство стал балаковский производитель минеральных удобрений. Компания увеличила суммарные проектные мощности Балаковского производственного комплекса по выпуску гранулированного сульфата аммония до 360 тысяч тонн. В активной стадии работы в цехе фосфорных удобрений. Летом здесь планируют начать выпуск новой продукции – диаммонийфосфата.Значительный рост инвестиций в основной капитал произошел на предприятиях, выпускающих резиновые изделия, инженерные пластики, композиционные и термоизоляционные материалы, стекло.В денежном выражении суммарный объем инвестиций в саратовский химпром за январь-март превысил 3,9 млрд рублей.