3 Мая 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:46 | 02 мая
«Третье мнение» помогает саратовским врачам ставить диагнозы
18:00 | 02 мая
Инвестиции в химпром Саратовской области выросли на 69%
17:00 | 02 мая
Минздрав предупреждает: в регионе активизируются клещи!
16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:00 | 02 мая
Для лесхозов области приобретены квадроциклы
15:00 | 02 мая
Электромобиль e-Largus снабдят комплектующими из Саратовской области
14:38 | 02 мая
Саратовцу на СВО вручили вторую медаль "За отвагу"
14:00 | 02 мая
В Саратовской области зафиксированы рекорды выработки электроэнергии
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Инвестиции в химпром Саратовской области выросли на 69%

Новости
Инвестиции в химпром Саратовской области выросли на 69%


По итогам первого квартала 2024 года инвестиции в основной капитал предприятий химической промышленности Саратовской области выросли почти на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Лидером по объему капиталовложений в производство стал балаковский производитель минеральных удобрений. Компания увеличила суммарные проектные мощности Балаковского производственного комплекса по выпуску гранулированного сульфата аммония до 360 тысяч тонн. В активной стадии работы в цехе фосфорных удобрений. Летом здесь планируют начать выпуск новой продукции – диаммонийфосфата.
Значительный рост инвестиций в основной капитал произошел на предприятиях, выпускающих резиновые изделия, инженерные пластики, композиционные и термоизоляционные материалы, стекло.
В денежном выражении суммарный объем инвестиций в саратовский химпром за январь-март превысил 3,9 млрд рублей.