Минздрав предупреждает: в регионе активизируются клещи!

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В случае обнаружения на теле клеща рекомендуется обратиться в медицинскую организацию для его удаления и последующего наблюдения.«Чтобы защититься от укусов клещей, перед выходом на природу необходимо одеться максимально «закрыто». Рекомендуется использовать различные отпугивающие клещей препараты – репелленты. Во время пребывания в лесу и поле каждые 2 часа, а также сразу после прогулки, нужно проводить самоосмотр», - рекомендует главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.В Саратовской области очагов клещевого энцефалита в природе нет.