3 Мая 2024 ПЯТНИЦА
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18:00 | 02 мая
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17:00 | 02 мая
Минздрав предупреждает: в регионе активизируются клещи!
16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:30 | 02 мая
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16:30 | 02 мая
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16:00 | 02 мая
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15:00 | 02 мая
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Минздрав предупреждает: в регионе активизируются клещи!

Новости
Наибольшая численность клещей наблюдается по обочинам лесных дорог и тропинок, в оврагах, по долинам рек. Возможно присасывание клеща и в городе.


В случае обнаружения на теле клеща рекомендуется обратиться в медицинскую организацию для его удаления и последующего наблюдения.
«Чтобы защититься от укусов клещей, перед выходом на природу необходимо одеться максимально «закрыто». Рекомендуется использовать различные отпугивающие клещей препараты – репелленты. Во время пребывания в лесу и поле каждые 2 часа, а также сразу после прогулки, нужно проводить самоосмотр», - рекомендует главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.
В Саратовской области очагов клещевого энцефалита в природе нет.