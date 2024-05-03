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Для лесхозов области приобретены квадроциклы

Новости
Для лесхозов области приобретены квадроциклы

Покупка трех квадроциклов для нужд лесхозов области стала возможна благодаря участию в региональном проекте «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экология».
Мотовездеходы российского производства пополнили парк техники в Ровенском, Энгельсском и Вязовском лесхозах.
«Техника предназначена для обследования лесных пожаров, выявления возможных границ распространения, а также других особенностей, определяющих тактику тушения», - пояснили необходимость закупки лесоводы.
Всего на специализированную технику для нужд саратовских лесхозов в 2024 году выделено 3,1 млн рублей из федерального бюджета.

«Участие нашего региона в национальном проекте позволило значительно усилить материально-техническую базу лесохозяйственных учреждений региона и довести оснащенность новой лесопожарной техникой и оборудованием до 98%. Также в рамках национального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» за счет средств федерального бюджета в 2024 году запланирована закупка шести более технологичных беспилотников - мультикоптеров. Дальность их полета составляет до 20 км, а скорость – до 54 км/час», - рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.