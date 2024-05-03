Электромобиль e-Largus снабдят комплектующими из Саратовской области

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Предприятие из Саратовской области поставит несколько видов автокомпонентов для автомобиля Lada Largus, серийное производство которого возобновится в мае после переноса из Тольятти на Ижевский автозавод.Универсал с бензиновым двигателем оснастят произведенными АО «Балаковорезинотехника» резинотехническими уплотнителями для поворотного стекла и проема двери. Также предприятие работает над освоением опор подвески двигателя, к поставкам которых на конвейер планируется приступить в 2025 году.Кроме того, «Балаковорезинотехника» снабдит комплектующими новый электромобиль e-Largus. Машина с электродвигателем получит компоненты, переходящие с традиционной, бензиновой модели. Серийное производство «электрической» Lada с балаковскими резинотехническими компонентами (заглушки, упоры, буфера) обещают начать этим летом.