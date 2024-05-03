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В Саратовской области зафиксированы рекорды выработки электроэнергии

Новости
В Саратовской области зафиксированы рекорды выработки электроэнергии


На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») зафиксированы исторические рекорды выработки электроэнергии в апреле 2024 года.

20 апреля зафиксирован максимальный показатель суточной выработки за 56-летнюю историю предприятия. Фактическая выработка превысила 31 млн кВт•ч.

Кроме того, достигнут рекорд по часовой выработке. С 21 до 22 часов 15 апреля Саратовская ГЭС произвела 1 млн 327 тысяч кВт•ч. Результаты обусловлены благоприятной гидрологической обстановкой, грамотным планированием водно-энергетических режимов и слаженной работой коллектива в период половодья.

В целом выработка Саратовской ГЭС за 1 квартал 2024 года составила 1 165,2 млн кВт•ч. В результате реализации программы комплексной модернизации установленная мощность Саратовской ГЭС достигла 1463 МВт. Планируется, что после завершения технического перевооружения мощность составит 1499 МВт.