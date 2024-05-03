Саратовская спортсменка Мария Фомина привезла три медали с всероссийских соревнований

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В Краснодаре прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Разыгрывались медали в толкании ядра, метании диска, метании копья и метании булавы. Более 180 человек из 32 регионов страны вели борьбу за медали.Воспитанница Хвалынского филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Мария Фомина завоевала три медали всероссийских соревнований: золотую - в метании копья и две бронзовых - в толкании ядра и метании диска.Подготовила спортсменку тренер-преподаватель Татьяна Жданова.