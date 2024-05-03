Команда Саратовской области заняла первое место в общекомандном зачёте на II Всероссийском фестивале «Российская школьная весна»

просмотров: 185

1 мая 2024 года в Ставропольском Дворце культуры и спорта состоялся финал II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Проект реализуется Движением Первых совместно с Правительством Ставропольского края, Российским Союзом Молодежи, Северо -Кавказским федеральным университетом и входит в Программу поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна». Участниками фестиваля стали 1 200 школьников от 12 до 18 лет из 79 регионов России.На базе Ставропольского ГАУ прошла Церемония награждения 220 лауреатов и победителей II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» по 7 творческим направлениям: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа» и специальной номинации фестиваля — «Амбассадор Движения Первых».«Сегодня мы подводим итоги Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна», который Движение Первых реализует вместе с РСМ и Правительством Ставропольского края. Всего награды в 7 направлениях и специальной номинации получили 238 конкурсных работ. Обладателями Гран-при в общекомандном зачете стали творческие коллективы Ставропольского края. Среди прпризёров Саратовская область, город Санкт-Петербург и Челябинская область. Для школьников фестиваль стал настоящей творческой лабораторией, а для страны — площадкой для формирование сообщества новых молодых деятелей культуры и искусства России», — отмечать Председатель Правления Движения Первых Григорий Гуров.Гран-при общекомандного зачёта — Ставропольский край. Гран-при в направлении «Региональная программа» — «Два берега», Cанкт-Петербург.В общекомандном зачете победителями стали: I место — Саратовская область; II место — Санкт-Петербург; III место — Челябинская область. Главные награды вручили: Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий, Первый заместитель Председателя Правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов, Руководитель дирекции специальных проектов Движения Первых — Наталья Горюнова.В направлении «Региональная программа» победителями стали делегации Саратовской области, Челябинской области, Ставропольского края и Республики Башкортостан.Также в шести творческих направлениях победителями и обладателями Гран-при фестиваля стали: «Вокальное» — Андрей Палаев, Ивановская область; «Инструментальное» — Анна Калихман, Саратовская область; «Танцевальное» — Театр танца «VIP-поколение», Курская область; «Театральное» — Алёна Исаева, Тверская область; «Оригинальный жанр» — Цирковая студия «Каскад», Вологодская область; «Медиа» — Всеволод Алымов и Полина Жемчугова, Калининградская область.«От лица Российского Союза Молодежи и от себя лично хочу поблагодарить Ставропольский край за теплый и гостеприимный прием! За все дни фестивали мы стали настоящей творческой семьей! Хочется отметить и то, что уже два года подряд мы создаем историю Программы поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна». И с 11 по 17 июня 2024 года проведём фестиваль для профессиональных образовательных организаций в Ставрополье. А сегодня я хочу поздравить всех участников Российской школьной весны, потому что проигравших здесь нет. Вы уже победители, которые по-настоящему составляете лучшую творческую молодежь России прямо сейчас», — обратился ко всем присутствующим Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий.«Мы гордимся нашей молодёжью! Я поздравляю ребят с заслужеными наградами, они много труда и сил вложили в подготовку и показали блестящие результаты. Впереди новые победы, цели и высоты. Продолжайте творить, жить и созидать на благо России», - поздравила победителей председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Напомним, что учредителями и организаторами фестиваля в 2024 году являются: Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», Правительство Ставропольского края, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Северо - Кавказский федеральный университет. Данный проект реализуется в рамках Программы поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна».Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальной группе Российской студенческой весны Российского Союза Молодежи ВКонтакте — официальной социальной сети фестиваля.«Российская школьная весна» — творческий фестиваль непрофессионального ученического творчества в России. Фестиваль впервые прошел как пилотный проект в 2022 году в рамках юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре. В 2023 году прошёл I Всероссийский фестиваль в Ставрополе с 1 по 5 июня.