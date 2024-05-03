3 Мая 2024 ПЯТНИЦА
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18:46 | 02 мая
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18:00 | 02 мая
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17:00 | 02 мая
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16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:30 | 02 мая
10 млн рублей льготных микрозаймов получили предприниматели на развитие туризма
16:30 | 02 мая
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16:00 | 02 мая
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15:00 | 02 мая
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В регионе завершились конкурсные испытания регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года»

Новости
В регионе завершились конкурсные испытания регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года»

На протяжении месяца участники соревновались в двух конкурсных испытаниях: «Я – мастер» и «Мастер-класс». Конкурсанты представили свою визитную карточку, где рассказали, а затем показали на практике личный опыт подготовки студентов, основанный на передовых технологиях и практической подготовке, а также методики воспитательной работы и полученные результатах в образовательном процессе.
«Этот конкурс проводится в нашей стране уже в четвертый раз, и его главная цель — повышение престижа педагогических профессий, популяризация передовых идей в области профессионального образования и подготовки кадров, а также изучение и внедрение лучших педагогических практик. В этом году честь своих колледжей и техникумов отстаивают 42 преподавателей и мастеров производственного обучения. Бесспорно, каждый из них смог проявить себя на высшем уровне, каждый достоин звания «Мастер года», - отметила заместитель министра образования Людмила Григорьева.
Компетентное жюри объявило десять финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года».
Победитель и призеры регионального этапа конкурса станут известны в мае 2024 года.
Победитель представит регион в финале Всероссийского конкурса «Мастер года», который в этом году пройдет в Тюменской области с 26 сентября по 3 октября.