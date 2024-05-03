С традициями пасхальной росписи познакомились школьники в центре соцобслуживания Новобурасского района

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Участницы творческой мастерской «Доброцентр» Новобурасского комплексного центра социального обслуживания населения пригласили к себе в гости учеников школы № 2 районного поселка Новые Бурасы на интересный мастер-класс.В этот раз «серебряные» волонтёры обучали ребят художественной росписи пасхальных яиц. Добровольцы рассказали детям о традициях росписи пасхальных яиц, смысловом значении тех или иных цветов и символов.«Самым интересным для детей моментом было само окрашивание яиц. Кисточками и ватными палочками они выводили яркие узоры, символизирующие весну, жизнь и радость. Дети с огромным энтузиазмом воплощали свои идеи росписи, и каждое из их творений стало настоящим произведением искусства», - прокомментировали волонтеры учреждения соцобслуживания Новобурасского района.Напомним, в рамках реализации национального проекта Президента России Владимира Путина «Демография» к концу этого года творческие мастерские «Доброцентр» будут оборудованы во всех 39 центрах социального обслуживания населения Саратовской области.