В Пугачёве обустраивают зоны для активного отдыха и занятий спортом

просмотров: 161

В Пугачеве в текущем году продолжится устройство универсальных спортивных игровых площадок в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного Президентом Владимиром Путиным.Площадки установлены в районе пересечения улиц Северной и Татарской, в микрорайоне Северо-Западном в районе центра развития творчества детей и юношества. Данные площадки предназначены для игр в баскетбол, волейбол и минифутбол."На пересечении улиц Северной и Татарской рабочие приступили к устройству спортивной игровой площадки. На объекте уже проведены работы по укладке резинового покрытия. На данный момент ведутся работы по нанесению разметки. Далее специалисты приступят к установке ограждения. Все работы идут по графику с соблюдением технологии и качества, используемых материалов и изделий. Объекты, возводимые по нацпроектам находятся на особом контроле у губернатора области Романа Бусаргина. Со стороны муниципалитета контроль за возведением объектов ведётся ежедневно",- прокомментировал глава Пугачёвского муниципального района Алексей Янин.Министерство строительства и ЖКХ области