26 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 26 апреля
Медики ПФО обсудили меры по противодействию ВИЧ-инфекции
17:00 | 26 апреля
Жительница Саратова открыла сыроварню
16:57 | 26 апреля
Олег Машковцев и Александр Бречалов наградили победителей и лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»
16:54 | 26 апреля
Красноармейск планируют включить в региональную программу по ремонту дворов
16:35 | 26 апреля
На честной фамилии – в список Forbes
16:00 | 26 апреля
В Саратове выпустили линейку снегоболотоходов
15:54 | 26 апреля
Саратовский театр оперы и балета объявил о последнем показе оперы «Петр Первый»
15:44 | 26 апреля
Про проблемы кибербезопасности расскажут на научной конференции в СГУ
15:00 | 26 апреля
В Ртищевском районе будет сдан новый животноводческий комплекс
14:00 | 26 апреля
На Выставке «Россия» обсудили будущее отечественного спорта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Красноармейск планируют включить в региональную программу по ремонту дворов

Новости
Красноармейск планируют включить в региональную программу по ремонту дворов


В этом году в регионе стартовал масштабный депутатский проект Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина по ремонту дворов. Работы скоро начнутся в Саратове, Энгельсе, Балаково, Балашове, Петровске, Вольске, Хвалынске, Татищево и Базарном Карабулаке. Объемы работ колоссальные.

Как отметил губернатор Роман Бусаргин, проект социально значимый, он необходим жителям, ведь создание для них комфортных условий - это приоритет работы всех ветвей власти.

В настоящее время по инициативе главы региона прорабатывается решение о реализации региональной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и в других районах области. Планируется, что в программу будут включены 9 муниципалитетов, в том числе Красноармейск.

Как рассказал глава Красноармейского района Александр Зотов, жители города часто поднимают вопросы, касающиеся состояния дворовых территорий:

«Включение Красноармейска в число муниципалитетов, где будут проводиться работы – очень хорошая новость. По поручению главы региона в ближайшее время будут сформированы списки с адресами территорий, подготовлена вся необходимая документация, просчитано финансирование. Как только средства поступят, мы должны начать работы. Это социально значимый проект, который поможет нам сделать дворы комфортнее, а некоторые из них позволит отремонтировать впервые за много лет».