Красноармейск планируют включить в региональную программу по ремонту дворов

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В этом году в регионе стартовал масштабный депутатский проект Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина по ремонту дворов. Работы скоро начнутся в Саратове, Энгельсе, Балаково, Балашове, Петровске, Вольске, Хвалынске, Татищево и Базарном Карабулаке. Объемы работ колоссальные.Как отметил губернатор Роман Бусаргин, проект социально значимый, он необходим жителям, ведь создание для них комфортных условий - это приоритет работы всех ветвей власти.В настоящее время по инициативе главы региона прорабатывается решение о реализации региональной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и в других районах области. Планируется, что в программу будут включены 9 муниципалитетов, в том числе Красноармейск.Как рассказал глава Красноармейского района Александр Зотов, жители города часто поднимают вопросы, касающиеся состояния дворовых территорий:«Включение Красноармейска в число муниципалитетов, где будут проводиться работы – очень хорошая новость. По поручению главы региона в ближайшее время будут сформированы списки с адресами территорий, подготовлена вся необходимая документация, просчитано финансирование. Как только средства поступят, мы должны начать работы. Это социально значимый проект, который поможет нам сделать дворы комфортнее, а некоторые из них позволит отремонтировать впервые за много лет».