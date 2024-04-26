26 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 26 апреля
Медики ПФО обсудили меры по противодействию ВИЧ-инфекции
17:00 | 26 апреля
Жительница Саратова открыла сыроварню
16:57 | 26 апреля
Олег Машковцев и Александр Бречалов наградили победителей и лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»
16:54 | 26 апреля
Красноармейск планируют включить в региональную программу по ремонту дворов
16:35 | 26 апреля
На честной фамилии – в список Forbes
16:00 | 26 апреля
В Саратове выпустили линейку снегоболотоходов
15:54 | 26 апреля
Саратовский театр оперы и балета объявил о последнем показе оперы «Петр Первый»
15:44 | 26 апреля
Про проблемы кибербезопасности расскажут на научной конференции в СГУ
15:00 | 26 апреля
В Ртищевском районе будет сдан новый животноводческий комплекс
14:00 | 26 апреля
На Выставке «Россия» обсудили будущее отечественного спорта
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Про проблемы кибербезопасности расскажут на научной конференции в СГУ

Новости
Сегодня, 26 апреля, в СГУ имени Н. Г. Чернышевского проходит международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития информационных технологий и возможности их применения в деятельности правоохранительных органов России и зарубежных стран».


В рамках конференции преподаватели, студенты, научные и практические работники поделятся своими исследованиями, расскажут о передовых разработках в области информационных технологий, обсудят проблемы, связанные с кибербезопасностью, киберпреступностью, использованием больших данных и другими темами, которые важны для правоохранительных органов. По мнению специалистов, мероприятие будем способствовать обмену опытом, расширению знаний участников в информационной сфере и созданию новых партнерских связей между учеными и специалистами из различных стран.