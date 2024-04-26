Про проблемы кибербезопасности расскажут на научной конференции в СГУ

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В рамках конференции преподаватели, студенты, научные и практические работники поделятся своими исследованиями, расскажут о передовых разработках в области информационных технологий, обсудят проблемы, связанные с кибербезопасностью, киберпреступностью, использованием больших данных и другими темами, которые важны для правоохранительных органов. По мнению специалистов, мероприятие будем способствовать обмену опытом, расширению знаний участников в информационной сфере и созданию новых партнерских связей между учеными и специалистами из различных стран.