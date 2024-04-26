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Медики ПФО обсудили меры по противодействию ВИЧ-инфекции

Новости
Медики ПФО обсудили меры по противодействию ВИЧ-инфекции


В Нижнем Новгороде прошла научно-практическая конференция «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в Приволжском федеральном округе 2024».

Саратов представляли заместитель министра здравоохранения области Асят Выкова и заместитель главного врача по медицинской части Саратовского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Мамонова.

В ходе конференции рассмотрели вопросы по эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, работе по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на 2024 год и дальнейшую перспективу.

«ВИЧ остается серьезнейшей проблемой общественного здравоохранения и по-прежнему затрагивает миллионы людей во всем мире. Только общими усилиями всего сообщества мы сможем остановить СПИД и победить любую пандемию. Мы в Саратовской области можем говорить об определенных успехах борьбы с ВИЧ, это связано и с обширным тестированием, и с повышением информированности населения по вопросам ВИЧ/СПИДа, по обеспечению мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.