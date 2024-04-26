26 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 26 апреля
Медики ПФО обсудили меры по противодействию ВИЧ-инфекции
17:00 | 26 апреля
Жительница Саратова открыла сыроварню
16:57 | 26 апреля
Олег Машковцев и Александр Бречалов наградили победителей и лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»
16:54 | 26 апреля
Красноармейск планируют включить в региональную программу по ремонту дворов
16:35 | 26 апреля
На честной фамилии – в список Forbes
16:00 | 26 апреля
В Саратове выпустили линейку снегоболотоходов
15:54 | 26 апреля
Саратовский театр оперы и балета объявил о последнем показе оперы «Петр Первый»
15:44 | 26 апреля
Про проблемы кибербезопасности расскажут на научной конференции в СГУ
15:00 | 26 апреля
В Ртищевском районе будет сдан новый животноводческий комплекс
14:00 | 26 апреля
На Выставке «Россия» обсудили будущее отечественного спорта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жительница Саратова открыла сыроварню

Новости
Жительница Саратова открыла сыроварню


Индивидуальный предприниматель Ольга Битель производит крафтовые сыры премиум-класса при поддержке, которая оказывается в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».

«У меня частная сыроварня, свою деятельность веду в Саратове в своем магазине. Весь бизнес начинала с самого нуля. По образованию я технолог молочной промышленности. Потеряла работу, но не хотела терять профессию, поэтому решила заниматься тем, что умею делать качественно. Для развития своего бизнеса я планирую увеличить объем производимой продукции за счет покупки дополнительного оборудования», - рассказала предприниматель.

Ассортимент сыров насчитывает более 29 видов, самые распространённые среди них - моцарелла, буррата, чечил, скаморца.

Предприниматель тесно сотрудничает с Центром «Мой бизнес». Для нее это не только организация по оказанию поддержки бизнесу, но и канал связи с органами власти.

«В первый год ведения бизнеса было очень тяжело. Столкнулась со всеми трудностями начинающего предпринимателя: сбыт продукции, оформление документов, поиск рабочего помещения. Значимую поддержку я получила от Центра «Мой бизнес». Специалисты помогли с сертификацией продукции и цифровизацией производственных процессов. Также с их помощью удалось посетить важные встречи с представителями органов власти области, в диалоге с которыми мы решали важные для предпринимателей региона вопросы», - рассказала Ольга Битель.