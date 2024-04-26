Жительница Саратова открыла сыроварню

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Индивидуальный предприниматель Ольга Битель производит крафтовые сыры премиум-класса при поддержке, которая оказывается в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».«У меня частная сыроварня, свою деятельность веду в Саратове в своем магазине. Весь бизнес начинала с самого нуля. По образованию я технолог молочной промышленности. Потеряла работу, но не хотела терять профессию, поэтому решила заниматься тем, что умею делать качественно. Для развития своего бизнеса я планирую увеличить объем производимой продукции за счет покупки дополнительного оборудования», - рассказала предприниматель.Ассортимент сыров насчитывает более 29 видов, самые распространённые среди них - моцарелла, буррата, чечил, скаморца.Предприниматель тесно сотрудничает с Центром «Мой бизнес». Для нее это не только организация по оказанию поддержки бизнесу, но и канал связи с органами власти.«В первый год ведения бизнеса было очень тяжело. Столкнулась со всеми трудностями начинающего предпринимателя: сбыт продукции, оформление документов, поиск рабочего помещения. Значимую поддержку я получила от Центра «Мой бизнес». Специалисты помогли с сертификацией продукции и цифровизацией производственных процессов. Также с их помощью удалось посетить важные встречи с представителями органов власти области, в диалоге с которыми мы решали важные для предпринимателей региона вопросы», - рассказала Ольга Битель.