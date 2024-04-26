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В Саратове выпустили линейку снегоболотоходов

Новости
В Саратове выпустили линейку снегоболотоходов


Научно-производственное предприятие «Солитон» в Саратове разработало и изготовило линейку снегоболотоходов, способных передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью.

К работам приступили в сентябре 2023 года, в конце года готовый сертифицированный образец начал обкатку. К настоящему времени создана линейка снегоболотоходов «Ратибор»: грузовой вездеход, грузо-пассажирский (пикап) и цельнометаллический фургон.

«Ратибор 3331» - грузовой колесный вездеход с максимальной грузоподъемностью до 3000 кг. При его сборке использованы оригинальные компоненты разработки НПП «Солитон», а также комплектующие отечественного производства, импортозамещаемые узлы. Разработчики предусмотрели возможность оперативного переоборудования с установкой шин высокого или низкого давления с увеличенной площадью пятна контакта, а также пулестойких шин.

Как рассказали на предприятии, снегоболотоход создавался в первую очередь для выполнения транспортных и специальных задач на линии боестолкновения. Вместе с этим, в него заложен потенциал использования в гражданских целях по любой местности от юга до крайнего севера.