В Ртищевском районе будет сдан новый животноводческий комплекс

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В АО «Ульяновский» Ртищевского района завершается строительство двух корпусов (по 300 голов) для содержания дойного стада с доильным молочным блоком.На сегодня закончены отделочные работы, смонтированы стойловое оборудование, напольное покрытие из резиновых плит и система навозоудаления, подведено электро- и водоснабжение, установлен зал «Параллель». В настоящее время ведутся его пуско-наладочные работы.Руководитель «Ульяновского» Алексей Кондрашкин уточнил, что основное строительство корпусов завершено и первое помещение уже заполнено поголовьем КРС. Сейчас благоустраивается прилегающая территория, идет обустройство автоподъезда к ферме.«Реализация инвестпроекта позволит при выходе на проектную мощность производить 3,5 тыс. т молока в год и увеличит обеспеченность жителей качественным экологически чистым продуктом», - подчеркнул замминистра сельского хозяйства области Алексей Молчанов.