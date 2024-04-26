На Выставке «Россия» обсудили будущее отечественного спорта

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На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялся День национальных проектов, посвященный спорту и физической культуре. В мероприятиях принял участие министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко.«В рамках программы прошло обсуждение перспектив развития отрасли физической культуры и спорта с участием вице-премьера Правительства Дмитрия Чернышенко и министра спорта России Олега Матыцина. Главной задачей, как отметил Президент Владимир Путин, является вовлечение в занятия физической культурой и спортом более 70 процентов населения страны. Кроме того, здесь же прошла презентация амбассадоров Игр стран БРИКС. Отрадно, что наш прославленный земляк - Олимпийский чемпион Илья Захаров стал одним из тех героев, которые будут представлять и позиционировать данные соревнования на территории не только нашей страны, но и всего мира», - отметил Олег Дубовенко.«В июле в спортивной столице страны - Казани состоятся крупные международные соревнования - Игры стран БРИКС, на которые уже заявилось более 30 стран, а это порядка 4500 спортсменов-участников! Мне предстоит выступить послом этих Игр на мировой арене и перед нашей страной, болельщиками и юными спортсменами. Для меня это очень серьезная и ответственная миссия. Приглашаю всех наших земляков присоединиться также в качестве зрителей и болельщиков. Это будет круто!» - рассказал Олимпийский чемпион Илья Захаров.Посетители выставки смогли также пообщаться с почетным гостем нашего стенда - многократным победителем международных и всероссийских соревнований по каратэ Анной Щербиной. Юные посетители стенда приняли участие в мероприятии в формате «Разговор с чемпионом». Анна также провела несколько викторин и мастер-классов.«Я очень благодарна организаторам за возможность рассказать юным посетителям нашего стенда о таком виде спорта, как каратэ, о саратовском спорте и наших достижениях. Всем рекомендую посетить Выставку «Россия» - это сумасшедшие эмоции, инновационные технологии. Здесь особенно чувствуешь, какая у нас великая страна!» - поделилась эмоциями Анна Щербина.Напомним, Международная выставка-форум продолжит свою работу до 8 июля включительно. Ежедневно для посетителей приготовлены разные активности, работают десятки стендов. Отметим, что количество посетителей выставки превысило уже 11 миллионов человек.