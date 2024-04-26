Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский субботник

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27 апреля во всех регионах страны пройдёт Всероссийский субботник."Приглашаю всех жителей региона принять участие в санитарной очистке городов, поселков и сел. Особое внимание будет уделено территориям, благоустроенным в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Информацию о территориях, которые будут очищать, узнавайте в местных администрациях", - рассказал и.о. заместителя председателя правительства Сергей Соколов.Напомним, до 30 апреля саратовцы могут также отдать свой голос за объекты благоустройства, которые преобразятся в 2025 году. Проголосовать можно всем желающим старше 14 лет на платформе https://za.gorodsreda.ru.