26 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 26 апреля
Продукция саратовских производителей попадет на полки крупной торговой сети
13:00 | 26 апреля
Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский субботник
12:00 | 26 апреля
Саратовцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества «Знание»
11:00 | 26 апреля
16 саратовских студентов примут участие в финале интеллектуальной олимпиады ПФО
10:00 | 26 апреля
В Уроке цифры от Росатома приняли участие более тысячи школьников Саратовской области
09:00 | 26 апреля
Губернатор Роман Бусаргин встретился с новым председателем духовного управления мусульман Саратовской области
18:00 | 25 апреля
В Саратове планируется модернизация двух крупных подстанций
17:00 | 25 апреля
В Саратовской области внедряется система долговременного ухода
16:00 | 25 апреля
В Саратовской области будет утверждена Инвестиционная стратегия до 2028 года
15:20 | 25 апреля
В России появится новый нацпроект в сфере агропромышленного комплекса
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский субботник

Новости
Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский субботник


27 апреля во всех регионах страны пройдёт Всероссийский субботник.

"Приглашаю всех жителей региона принять участие в санитарной очистке городов, поселков и сел. Особое внимание будет уделено территориям, благоустроенным в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Информацию о территориях, которые будут очищать, узнавайте в местных администрациях", - рассказал и.о. заместителя председателя правительства Сергей Соколов.

Напомним, до 30 апреля саратовцы могут также отдать свой голос за объекты благоустройства, которые преобразятся в 2025 году. Проголосовать можно всем желающим старше 14 лет на платформе https://za.gorodsreda.ru.