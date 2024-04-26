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Продукция саратовских производителей попадет на полки крупной торговой сети

Новости
Продукция саратовских производителей попадет на полки крупной торговой сети

На площадке Центра «Мой бизнес» прошла торгово-закупочная сессия представителей компании «Ашан» с товаропроизводителями Саратовской области.

Торгово-закупочные сессии проводятся с целью продвижения продукции местных производителей. Работа ведется по поручению Губернатора области Романа Бусаргина.

Участие в мероприятии приняли более 20 компаний из Саратова и Саратовской области.

Представители торговой сети провели презентацию для производителей товаров. Предприниматели узнали о деятельности ритейлера, принципах и преимуществах сотрудничества с ним.

Также были проведены переговоры с местными поставщиками. Товаропроизводители получили индивидуальные консультации с категорийными менеджерами торговой сети. Каждый предприниматель смог лично обсудить возможности и нюансы дальнейшего сотрудничества.