Продукция саратовских производителей попадет на полки крупной торговой сети

просмотров: 32

На площадке Центра «Мой бизнес» прошла торгово-закупочная сессия представителей компании «Ашан» с товаропроизводителями Саратовской области.Торгово-закупочные сессии проводятся с целью продвижения продукции местных производителей. Работа ведется по поручению Губернатора области Романа Бусаргина.Участие в мероприятии приняли более 20 компаний из Саратова и Саратовской области.Представители торговой сети провели презентацию для производителей товаров. Предприниматели узнали о деятельности ритейлера, принципах и преимуществах сотрудничества с ним.Также были проведены переговоры с местными поставщиками. Товаропроизводители получили индивидуальные консультации с категорийными менеджерами торговой сети. Каждый предприниматель смог лично обсудить возможности и нюансы дальнейшего сотрудничества.