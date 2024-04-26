Саратовцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества «Знание»

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Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, а сильнейшим школьникам — путевки в МДЦ «Артек».Подать заявку могут граждане РФ от 14 лет на сайте проекта (https://lektor.znanierussia.ru/) с 24 апреля до 30 июня 2024 года (школьники — до 3 июня).Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям.С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России.Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября 2024 года.В прошлом сезоне в число победителей от Саратовской области вошла Татьяна Волкова, федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА, а одним из финалистов стал Кирилл Захаров, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики НИУ СГУ им. Чернышевского. Кроме того, в «Школьной Лиге Лекторов» — специальном треке для лекторов в возрасте от 14 до 17 лет — в финал вышел ученик средней образовательной школы № 103 г. Саратова Даниил Слепов.