26 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 26 апреля
Продукция саратовских производителей попадет на полки крупной торговой сети
13:00 | 26 апреля
Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский субботник
12:00 | 26 апреля
Саратовцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества «Знание»
11:00 | 26 апреля
16 саратовских студентов примут участие в финале интеллектуальной олимпиады ПФО
10:00 | 26 апреля
В Уроке цифры от Росатома приняли участие более тысячи школьников Саратовской области
09:00 | 26 апреля
Губернатор Роман Бусаргин встретился с новым председателем духовного управления мусульман Саратовской области
18:00 | 25 апреля
В Саратове планируется модернизация двух крупных подстанций
17:00 | 25 апреля
В Саратовской области внедряется система долговременного ухода
16:00 | 25 апреля
В Саратовской области будет утверждена Инвестиционная стратегия до 2028 года
15:20 | 25 апреля
В России появится новый нацпроект в сфере агропромышленного комплекса
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

16 саратовских студентов примут участие в финале интеллектуальной олимпиады ПФО

Новости
16 саратовских студентов примут участие в финале интеллектуальной олимпиады ПФО


С 25 по 27 апреля в Республике Мордовия проходит финал интеллектуальной Олимпиады ПФО, общественного проекта Приволжского федерального округа, реализуемого под патронажем Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Саратовскую область представляют 16 студентов ведущих вузов региона.

Впереди у участников два соревновательных дня.
Отметим, что в этом году в интеллектуальной Олимпиаде появились 2 новых дисциплины: программирование и пилотирование БПЛА.