16 саратовских студентов примут участие в финале интеллектуальной олимпиады ПФО

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С 25 по 27 апреля в Республике Мордовия проходит финал интеллектуальной Олимпиады ПФО, общественного проекта Приволжского федерального округа, реализуемого под патронажем Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Саратовскую область представляют 16 студентов ведущих вузов региона.Впереди у участников два соревновательных дня.Отметим, что в этом году в интеллектуальной Олимпиаде появились 2 новых дисциплины: программирование и пилотирование БПЛА.