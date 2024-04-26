В Уроке цифры от Росатома приняли участие более тысячи школьников Саратовской области

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Открытый урок по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» прошел для школьников по всей стране.Трансляция открытого урока велась из павильона «Атом» Международной выставки-форума «Россия».На Уроке цифры ребята познакомились с квантовыми технология-ми, вычислениями и областями их применения в медицине. Также узнали про квантовые сенсоры, которые вживляются в клетки мозга, не повреждая его, о новых специальностях в области квантовых технологий, в том числе в биомедицине и смежных областях науки, и возможностях получения соответствующих профессий в российских вузах.В Уроке приняли участие более 1000 школьников из 13 муниципальных районов Саратовской области и Саратова.«Проводимые для школьников Уроки цифры направлены на раннюю профориентацию для молодого поколения, они дают возможность узнать о новых профессиях и о перспективах карьерного развития. В рамках урока ребятам удалось познакомиться с такими профессиями будущего, которые появятся благодаря развитию квантовых технологий и направлены на изучение и открытие новых лекарств и улучшение качества жизни людей», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.