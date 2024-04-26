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Губернатор Роман Бусаргин встретился с новым председателем духовного управления мусульман Саратовской области

Новости
Губернатор Роман Бусаргин встретился с новым председателем духовного управления мусульмане Саратовской области Расимом Кузяхметовым, которого избрали 23 апреля на съезде ДУМСО. На этом посту Расим Кузяхметов сменил Мукаддаса Бибарсова, возглавлявшего управление с 1992 года.

Губернатор Роман Бусаргин встретился с новым председателем духовного управления мусульман Саратовской области

Нового муфтия главе региона представил Мукаддас Бибарсов. Он отметил, что Расима Кузяхметова на съезде поддержали практически единогласно. Расим Кузяхметов подчеркнул, что духовное управление мусульман продолжит свою просветительскую деятельность, работу, направленную на поддержание мира и стабильности на территории Саратовской области, взаимодействие с молодёжью.

Губернатор Роман Бусаргин встретился с новым председателем духовного управления мусульман Саратовской области

«Все задачи, которые стоят передо мной, как перед муфтием, буду исполнять. Мы продолжим начатую Мукаддасом Бибарсовым работу по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе», - высказался председатель духовного управления мусульман Саратовской области.

Губернатор отметил важность всех направлений, которыми занимается духовное управление мусульман, и подчеркнул, что региональное правительство продолжит сотрудничество с ДУМСО по всем вопросам.

«Всю помощь, которая вам будет необходима, мы предоставим. Духовное управление мусульман традиционно вносит большой вклад в сохранение традиций нашего многонационального региона», - подчеркнул глава региона.