В России появится новый нацпроект в сфере агропромышленного комплекса

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В Правительстве РФ обсудили предварительный перечень национальных проектов на период до 2030 года. Сейчас в него входит 19 проектов по таким направлениям, как технологический суверенитет, экономическое развитие и развитие социальной инфраструктуры, социальная поддержка.Согласно предварительным проектировкам, по поручению Президента Владимира Путина в блоке по достижению технологического суверенитета может появиться новый проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который будет направлен на дальнейшее развитие сельского хозяйства и повышение его эффективности.В федеральном Минсельхозе уточнили, что ведомство уже направило проект паспорта в Правительство. «В его рамках планируется реализовать до 2030 года восемь федеральных проектов. В настоящее время они находятся на этапе разработки», - говорится в сообщении.«В настоящее время в АПК региона уже реализуется ряд национальных проектов, инициированных Президентом. В области мелиорации и переработки сельхозпродукции это мероприятия нацпроекта «Экспорт продукции АПК», получить грант «Агропрогресс» аграриям помогает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», - прокомментировал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Кроме того, добавил руководитель аграрного блока региона, в феврале этого года на птицеводческих предприятиях области был дан старт национальному проекту «Производительность труда», а занятия с агроклассниками, в том числе в сельских школах, проходят в Центрах «Точках роста», созданных в рамках нацпроекта «Образование».