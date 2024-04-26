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В Саратове планируется модернизация двух крупных подстанций

Новости
В Саратове планируется модернизация двух крупных подстанций


Итоги отопительного сезона в Саратовской области обсудили на заседании Правительства области. Заместитель министра промышленности и энергетики области Андрей Куланин сообщил о результатах работы предприятий топливно-энергетического комплекса.

По его словам, в целом отопительный период 2023-2024 годов пройден предприятиями генерации в нормативном режиме. «Нештатные ситуации, локальные повреждения устранялись в сжатые сроки», – добавил Андрей Куланин.

Замминистра подчеркнул, что Саратовская область сохраняет позиции региона-донора, потребляя 32% от вырабатываемой энергии и обеспечивая электричеством потребителей других регионов.

В рамках заседания обсуждался вопрос о развитии предприятий ТЭК, в частности, электросетевого комплекса.

В регионе реализуется программа увеличения выработки на действующих энергоблоках Балаковской АЭС, программа комплексной модернизации оборудования Саратовской ГЭС. ПАО «Россети Волга» ведет последовательную модернизацию и техническое перевооружение подстанций и линий электропередачи в областном центре и районах области. В Саратове компания планирует модернизацию двух крупных подстанций. Это «Северо-Восточная» и «Техстекло» в Ленинском районе, питающие часть города с населением свыше 71 тысячи человек, социальные и промышленные объекты.

Модернизация еще двух подстанций предусмотрена в Советском и Краснокутском районах.