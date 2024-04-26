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В Саратовской области внедряется система долговременного ухода

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В Саратовской области внедряется система долговременного ухода


С 1 сентября прошлого года в Саратове и Балаковском районе в пилотном режиме поэтапно внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках нацпроекта «Демография». О реализации проекта на заседании Правительства региона рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Система долговременного ухода – это основанное на межведомственном взаимодействии предоставление социальных услуг и медицинской помощи на дому тем, кто нуждается в уходе. Основная цель - повышение качества и продолжительности жизни.

«Реализуемый в регионе пилотный проект - это шаг к модернизации системы соцобслуживания. Принципы системы долговременного ухода делают надомное обслуживание максимально адресным, а механизмы определения нуждаемости в социальном обслуживании позволяют определить именно тот объем помощи, который необходим человеку по состоянию его здоровья и потребностям», - подчеркнул руководитель ведомства.

Министр рассказал об инфраструктуре системы долговременного ухода. Наряду с территориальными координационными центрами и комплексными центрами социального обслуживания, обеспечивающими включение граждан в проект, в нее также входят «Пункты проката технических средств реабилитации» и «Школы ухода», действующие на базе организаций социального обслуживания. В прошлом году было закуплено более трех тысяч единиц технических средств реабилитации, необходимых для обеспечения ухода, на сумму 22 млн руб.

Кроме того, создан региональный координационный центр, который осуществляет информационно-аналитическое обеспечение системы долговременного ухода в регионе.

В настоящее время долговременным уходом, который осуществляют помощники, прошедшие специальное обучение, уже охвачено 250 жителей региона. Необходимо отметить, что приоритетное право на социальный пакет долговременного ухода закрепляется за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции, нуждающимися в уходе.

С января 2025 года эта работа будет продолжена в рамках реализации нового нацпроекта «Семья», к 2030 году планируется обеспечить 100% доступность системы для всех нуждающихся жителей области.