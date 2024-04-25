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В Саратовской области будет утверждена Инвестиционная стратегия до 2028 года

Новости
В Саратовской области будет утверждена Инвестиционная стратегия до 2028 года

Сегодня на заседании Правительства Саратовской области министр инвестиционной политики Александр Марченко рассказал о планах и приоритетных задачах по повышению инвестиционной привлекательности региона в 2024 году.

Глава ведомства отметил, что за прошедшие 2 года в регионе отмечается рекордный рост показателя объема инвестиций в основной капитал, что напрямую связано с изменением подходов к реализации инвестиционной политики в регионе.

Для создания максимально эффективных условий реализации новых проектов определен ряд инструментов и направлений, среди которых инвестиционная стратегия, региональный и муниципальный инвестиционные стандарты, поддержка внутренних и привлечение внешних инвесторов, развитие индустриальных парков и технопарков, совершенствование мер поддержки и др.

Так, в сентябре планируется утвердить Инвестиционную стратегию региона до 2028 года. Она станет основополагающим документом, в котором будут закреплены основные направления совершенствования инвестиционного климата Саратовской области.

Новыми элементами будет дополнен Региональный инвестиционный стандарт. В текущем году будут разработаны инвестиционные предложения – «коробочные решения» по возможным к реализации в регионе проектам. А в 2025 году планируется внедрение нового механизма обратной связи с инвесторами, представляющего собой создание единого центра по обработке сообщений бизнеса.

«Рассчитываем также внедрить все элементы муниципального стандарта. Одной из приоритетных задач по-прежнему остается формирование и развитие компетенций муниципальных инвестиционных команд», - отметил министр в ходе доклада.

Помимо этого, для создания в Саратовской области частных индустриальных парков разрабатывается законопроект, который предоставит им меры региональной государственной поддержки. Он станет импульсом к расширению неиспользуемых площадей и территорий предприятий-банкротов. Также будут расширены возможности применения налогового вычета и критерии масштабных инвестиционных проектов.

«Убежден, что реализация указанных направлений создаст условия для дальнейшего инвестиционного и экономического роста региона. Планируем, что по итогам 2024 года объем инвестиций составит не менее 301,7 млрд рублей, будет создано более 3,5 тыс. рабочих мест, начнут реализацию не менее 35 новых проектов», - подытожил министр инвестиционной политики.