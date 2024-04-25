25 апреля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 25 апреля
В Саратовской области будет утверждена Инвестиционная стратегия до 2028 года
15:20 | 25 апреля
В России появится новый нацпроект в сфере агропромышленного комплекса
15:00 | 25 апреля
Жителей региона приглашают присоединиться к акции «Диктант Победы»
14:00 | 25 апреля
Стали известны имена финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2024»
13:30 | 25 апреля
Национальные проекты России: разрабатывается новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
12:39 | 25 апреля
В Саратовской области начался сезон ландшафтных пожаров
12:26 | 25 апреля
Самозанятый из Саратова получил 1 млн рублей на развитие производства корма для собак
12:23 | 25 апреля
В Перми готовятся к проведению 12-й Летней международной встрече специалистов индустрии развлечений
12:20 | 25 апреля
Несовершеннолетних волонтеров будут привлекать к контрольным мероприятиям по выявлению недобросовестных продавцов?
11:01 | 25 апреля
Подписано распоряжение губернатора о реорганизации института "Саратовгражданпроект"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Жителей региона приглашают присоединиться к акции «Диктант Победы»

Новости
Жителей региона приглашают присоединиться к акции «Диктант Победы»

Самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет 26 апреля.

На территории региона будут открыты более 900 площадок почти во всех районах области.

Написать Диктант может любой желающий. Для этого регистрируйтесь на сайте диктантпобеды.рф. Адрес ближайшей площадки можно найти там же.

В этом году блок вопросов будет посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков и другим юбилейным датам.

Напомним, успешное написание «Диктанта Победы» будет засчитываться при поступлении в вуз.