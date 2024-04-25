Стали известны имена финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2024»

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В регионе завершились очередные конкурсные испытания регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года-2024».Конкурсанты провели мастер-классы — каждый в своей предметной области. Лучшие педагоги региона продемонстрировали свои наработки и поделись опытом с коллегами. На испытании «Вопрос учителю года» участники отвечали на вопросы учеников, родителей и своих коллег.По итогам третьего конкурсного дня определены шесть финалистов:Оксана Баландина, учитель истории, обществознания Лицея р.п. Степное Советского района;Юлия Быханова, учитель математики СОШ № 4 г. Ртищево;Екатерина Денисова, учитель истории, обществознания СОШ № 3 с. Александров Гай;Ольга Селезенева , учитель английского языка лицея «Звезда»;Александра Тихонова, учитель начальных классов СОШ № 33 имени П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района;Ренат Хайруллин, учитель русского языка, литературы Гимназии-школы с. Ивантеевка.Сегодня, 25 апреля, финалистам предстоит пройти заключительное конкурсное испытание «Слово учителю».Победитель и призеры будут известны уже завтра, 26 апреля, на торжественной церемонии закрытия профессиональных конкурсов.