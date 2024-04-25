25 апреля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 25 апреля
В Саратовской области будет утверждена Инвестиционная стратегия до 2028 года
15:20 | 25 апреля
В России появится новый нацпроект в сфере агропромышленного комплекса
15:00 | 25 апреля
Жителей региона приглашают присоединиться к акции «Диктант Победы»
14:00 | 25 апреля
Стали известны имена финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2024»
13:30 | 25 апреля
Национальные проекты России: разрабатывается новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
12:39 | 25 апреля
В Саратовской области начался сезон ландшафтных пожаров
12:26 | 25 апреля
Самозанятый из Саратова получил 1 млн рублей на развитие производства корма для собак
12:23 | 25 апреля
В Перми готовятся к проведению 12-й Летней международной встрече специалистов индустрии развлечений
12:20 | 25 апреля
Несовершеннолетних волонтеров будут привлекать к контрольным мероприятиям по выявлению недобросовестных продавцов?
11:01 | 25 апреля
Подписано распоряжение губернатора о реорганизации института "Саратовгражданпроект"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Национальные проекты России: разрабатывается новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

Новости
Национальные проекты России: разрабатывается новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

В Правительстве РФ обсудили предварительный перечень национальных проектов на период до 2030 года. Сейчас в него входит 19 проектов по таким направлениям, как технологический суверенитет, экономическое развитие и развитие социальной инфраструктуры, социальная поддержка.

Согласно предварительным проектировкам, по поручению Президента Владимира Путина в блоке по достижению технологического суверенитета может появиться новый проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который будет направлен на дальнейшее развитие сельского хозяйства и повышение его эффективности.

В федеральном Минсельхозе уточнили, что ведомство уже направило проект паспорта в Правительство. «В его рамках планируется реализовать до 2030 года восемь федеральных проектов. В настоящее время они находятся на этапе разработки», - говорится в сообщении.

«В настоящее время в АПК региона уже реализуется ряд национальных проектов, инициированных Президентом. В области мелиорации и переработки сельхозпродукции это мероприятия нацпроекта «Экспорт продукции АПК», получить грант «Агропрогресс» аграриям помогает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», - прокомментировал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Кроме того, добавил руководитель аграрного блока региона, в феврале этого года на птицеводческих предприятиях области был дан старт национальному проекту «Производительность труда», а занятия с агроклассниками, в том числе в сельских школах, проходят в Центрах «Точках роста», созданных в рамках нацпроекта «Образование».