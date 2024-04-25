В Саратовской области начался сезон ландшафтных пожаров

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4 апреля на территории региона начался пожароопасный сезон. С этого момента сотрудники Противопожарной службы области, подведомственной Управлению безопасности жизнедеятельности, совершили уже свыше 70 выездов на тушение ландшафтных пожаров в 19 районах области и Гагаринском районе Саратова. К счастью, обошлось без жертв.«Чаще всего причиной возникновения ландшафтных пожаров становится нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем на природе. Сжигая траву или мусор, граждане не учитывают, что ветер за считанные минуты превращает обычный костер в неуправляемое пламя. Ландшафтные пожары очень быстро распространяются и создают большие зоны задымления, что не менее опасно для жизни, чем сам огонь», - отметил начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.Повышенную бдительность и сознательность следует проявлять руководству и сотрудникам организаций отдыха и оздоровления детей, владельцам садоводческих хозяйств и жителям тех населенных пунктов, которые вошли в перечень наиболее подверженных угрозе ландшафтных и других природных пожаров. Соответствующий перечень 4 апреля утвердил Губернатор области Роман Бусаргин.Глава региона поставил перед органами местного самоуправления на этих территориях задачу усилить меры пожарной безопасности, направленные на снижение рисков распространения огня, и информационную работу с гражданами.