Подписано распоряжение губернатора о реорганизации института "Саратовгражданпроект"

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Напомним, ранее Роман Бусаргин сообщал о планах по обновлению «Института Саратовгражданпроект».Как отмечал глава региона, учреждение займется проектированием объектов только по государственному заказу. Коммерческая составляющая из его работы будет исключена. Кроме того, набор специалистов будет осуществлен заново. Для привлечения высококвалифицированных кадров будет повышен уровень заработной платы.