25 апреля 2024 ЧЕТВЕРГ
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11:01 | 25 апреля
Подписано распоряжение губернатора о реорганизации института "Саратовгражданпроект"
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Подписано распоряжение губернатора о реорганизации института "Саратовгражданпроект"

Новости
Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение о реорганизации государственного унитарного проектного предприятия «Институт Саратовгражданпроект» в государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Саратовпроект». Штатная численность обновленной организации составит 90 человек.


Напомним, ранее Роман Бусаргин сообщал о планах по обновлению «Института Саратовгражданпроект».
Как отмечал глава региона, учреждение займется проектированием объектов только по государственному заказу. Коммерческая составляющая из его работы будет исключена. Кроме того, набор специалистов будет осуществлен заново. Для привлечения высококвалифицированных кадров будет повышен уровень заработной платы.