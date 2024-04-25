25 апреля 2024 ЧЕТВЕРГ
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Для детей из ДНР и ЛНР организуют отдых в саратовских санаториях

Новости
Дети, прибывшие в Саратовскую область из новых российских регионов, будут отдыхать в оздоровительных учреждениях области. На базе двух социально-оздоровительных центров «Лазурный» в Балаковском районе и «Пугачевский» в Пугачевском районе организуют смены для 200 подростков из Донецкой и Луганской Народных Республик.


Напомним, детей из новых регионов страны в Саратовской области принимают не в первый раз. Смены для школьников проводят с 2022 года.

«Для подростков традиционно организуют насыщенную программу, в которой будут как спортивные, так и образовательные, и творческие мероприятия. Те, у кого ослаблено здоровье смогут получить необходимую медицинскую помощь, если будет нужно, с детьми поработают психологи. Наша задача помочь детям из ЛНР и ДНР помочь в максимально короткие сроки адаптироваться, сделать их отдых комфортным, ярким и запоминающимся», - отметил губернатор Роман Бусаргин.