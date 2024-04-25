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Программа «Земский врач»/«Земский фельдшер» помогает привлекать медиков в сельскую местность

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Программа «Земский врач»/«Земский фельдшер» помогает привлекать медиков в сельскую местность


Под председательством первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области Елены Степченковой в режиме видеоконференции прошло заседание комиссии министерства здравоохранения Саратовской области по рассмотрению документов медицинских работников на получение единовременных компенсационных выплат в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».

Рассмотрены документы трех врачей и двух средних медработников 4 муниципальных районов области (Базарно-Карабулакского, Краснокутского, Турковского и Энгельсского).

«В Саратовской области для привлечения и закрепления медицинских кадров на постоянной основе реализуется целый комплекс мероприятий. «Земский доктор» / «Земский фельдшер» — это программы, направленные на стимулирование медицинских специалистов к переезду в сельскую местность, преодоление дефицита врачей/фельдшеров в удаленных селах и городах, а также на повышение доступности медицинской помощи.

В 2024 году мы планируем заключить 74 договора с 55 врачами и 19 средними медработниками. Убежден, что эти меры поддержки в рамках принятой программы, наряду с продолжающейся модернизацией лечебных учреждений, в том числе расположенных и в отдаленных районах, их оснащением современным оборудованием, производимым ремонтом и возведением новых ФАПов в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Владимиром Путиным, помогут привлечь на село специалистов, преодолеть кадровый голод, обеспечить оказание качественной медицинской помощи на селе», - объяснил министр здравоохранения Олег Костин.